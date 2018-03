Na Hrvaškem zaradi silovitega vetra zaprte avtoceste proti obali

Na Hrvaškem so danes zaradi silovitega vetra za ves promet zaprti avtocesti med Zagrebom in Splitom ter Rekom na odcepih Sveti Rok-Posedarje in Kikovica-Delnice, je sporočil hrvaški avtoklub. Kot so dodali, je zaradi snežne nevihte za ves promet zaprtih tudi več državnih cest v zaledju Dalmacije. Sneži tudi ob hrvaški obali.

Zaradi zimskih pogojev so zaprte vse ceste za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki med notranjostjo države in obalo. Zaradi silovitega vetra je samo za osebna vozila odprta avtocesta od mejnega prehoda Jelšane proti Reki, pa tudi več odcepov jadranske magistrale na reškem območju ter nekatere državne ceste v Liki.

Omejitve za posamezne skupine vozil veljajo tudi na mostu na otok Krk, je dodal hrvaški avtoklub.

Napovedujejo, da bodo padavine v prihodnjih dneh ponehale

Voznike so opozorili, da prilagodijo hitrost in način vožnje pogojem na cestah ter da se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme. Sneži na Reki, v Senju, Šibeniku ter na otoku Rab. Snega bo največ v gorskih območjih ter na vzhodu države v Slavoniji in Baranji, so napovedali meteorologi. Napovedujejo, da bodo padavine v prihodnjih dneh ponehale, kar bo zmanjšalo nevarnost poplav.

Javno podjetje Hrvatske vode je danes objavilo, da se Sava pri Jasenovcu umirja, a nevarnost poplave še ni minila, ker je vodostaj reke na nevarno visokih 929 centimetrih. Nekoliko večji vodostaj, kot je običajno, je na Dravi pri Donjem Miholjcu v severni Slavoniji, rahlo se je zvišal tudi vodostaj Donave na vzhodu države. Na tem območjih veljajo redni protipoplavni ukrepi.