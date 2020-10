Na Hrvaškem v zadnjem dnevu več kot 500 okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 508 novih okužb z novim koronavirusom, opravili so 4989 testov. S tem so se že drugič ta teden v 24 urah potrdili več kot 500 novih okužb.