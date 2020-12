Na Hrvaškem v zadnjem dnevu 2.391 okužb z novim koronavirusom

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah v Primorsko-goranski županiji 260 okužb. Iz Istrske županije poročajo o 42 novih primerih. Praviloma imajo največje dnevno število novih okužb na območju Zagreba in Splita, poroča STA.

Danes objavljeno število novih okužb na Hrvaškem je nekoliko višje, kot je bilo prejšnji četrtek, ko so ob 8.343 testih potrdili 2.233 okužb z novim koronavirusom. V tednu pred tem so ob 12.294 testih potrdili 3.918 novih okužb. Tri tedne nazaj so imeli na Hrvaškem največje dnevno število novih okužb v državi doslej. Ob 12.095 testih so jih takrat potrdili 4.620.

Na Hrvaškem je trenutno 8.899 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2.524 bolnikov s covid-19, od tega 231 na ventilatorjih. V samoizolaciji je nekaj več kot 22 tisoč državljanov.

Na Hrvaškem so doslej potrdili nekaj več kot 210.300 okužb z novim koronavirusom in 3.920 smrtnih žrtev covid-19. Okrevalo je več kot 198 tisoč obolelih. Doslej so testirali več kot 1.019.100 ljudi.