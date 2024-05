Na Hrvaškem izginil osemletni deček, a so kmalu sporočili dobro novico

Nedaleč od Omiša na Hrvaškem je v naselju Duće okoli 18. ure izginil osemletni deček, so poročali hrvaški mediji. Najprej so ga iskali starši, a neuspešno, zato so ga prijavili kot pogrešanega.

Prijavo o pogrešanem dečku je prejela splitska policija, je poročal Hrvaški Index. Očividce so takoj prosili za kakršnekoli informacije.

Po dobrih dveh urah dobre novice

Deček je po pouku prišel domov, bil malo v hiši, malo na dvorišču, nato pa so starši po 18. uri ugotovili, da ga na dvorišču ni več.

Najprej so ga začeli iskati sami, pogledali so pri sosedih in na plaži, a dečka niso našli, zato so obvestili policijo.

Dečka so našli okoli 20.15, so po navedbah hrvaškega medija sporočili s policije.