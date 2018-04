Na Hrvaškem do oktobra več kot 70 novih letalskih povezav

Hrvaška bo do konca oktobra uvedla več kot 70 novih rednih letalskih povezav, medtem ko se bo skupno število poletov prek hrvaških letališč letos v primerjavi z letom 2017 povečalo za 15 odstotkov, so sporočili iz hrvaške turistične skupnosti (HTZ). Največ novih letalskih linij bodo uvedli v Splitu, Dubrovniku in Zagrebu.

Hrvaško želijo predstaviti kot privlačno celoletno turistično državo. Foto: STA

Število poletov se bo najbolj povečalo prek letališča Split, in sicer za skoraj tretjino. Vzpostavitev novih povezav so napovedale letalske družbe Volotea, Thomas Cook in Condor, ki bodo povezovale največje dalmatinsko mesto z Nico, Palermom, Bergamom, Londonom, Bristolom, Glasgowom, Düsseldorfom in Hannovrom.

Letalska družba Easyjet uvaja nove povezave med Dubrovnikom ter Neapljem, Benetkami in Londonom, družba TUI pa med Dubrovnikom ter Nottinghamom in Newcastlom v Angliji ter Deauvillom v Franciji. S tem se bo število poletov prek dubrovniškega letališča povečalo za petino.

Zagreb bo letos podaljšal sezono čezoceanskih poletov v Toronto, ki jih bo opravljala družba Air Canada. Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines pa se je odločil vzpostaviti letalsko povezavo med Zagrebom in Dublinom. Število poletov prek letališča hrvaške prestolnice se bo tako povečalo za približno šest odstotkov.

Več povezav tudi v Pulju in Zadru

Pulj bo v poletni sezoni zahvaljujoč Easyjetu letos povezan tudi z Baslom, Milanom, Berlinom, Liverpoolom in Londonom, medtem ko bo Ryanair prav tako po novem letel tudi med Zadrom in Frankfurtom, Bremnom in bavarskim letališčem Allgäu Memmingen, ki je od Münchna oddaljeno približno uro in pol vožnje z avtobusom.

Med posameznimi državami bo tako največ letalskega prometa vzpostavljenega z Nemčijo, nato pa sledijo povezave z Združenim kraljestvom, Francijo, Italijo in Švico.

V HTZ izpostavljajo, da krepitev rednih letalskih povezav med marcem in oktobrom podaljšuje osrednjo turistično sezono na Hrvaškem, kar je v skladu s prizadevanji, da bi predstavili Hrvaško kot privlačno celoletno turistično državo.