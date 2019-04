Na bolgarsko-turški meji zasegli 288 kilogramov heroina

Paketi z drogo so bili skriti v podu in stropu lakirnice, ki jo je prevažal tovornjak.

Foto: Reuters

Bolgarski cariniki so na meji s Turčijo zasegli 288 kilogramov heroina, ki je bil v skrit v tovornjaku iz Irana. To je bil po navedbah carinske službe največji zaseg heroina na bolgarski meji v letošnjem letu.

Tožilstvo v Haskovu je sporočilo, da sta bila v zvezi z zasegom droge aretirana dva moška, in sicer iranski voznik tovornjaka in Turek, ki naj bi heroin prevzel v Bolgariji. Po navedbah tožilstva jima grozi od 15 do 20 let zapora.

Droga je bila shranjena v 144 paketih, skritih v podu in stropu lakirnice, ki jo je prevažal tovornjak. Cariniki na mejnem prehodu Kapitan Andreevo so heroin našli v nedeljo po pregledu vozila z rentgenom.

Bolgarija leži na balkanski poti za tihotapljenje mamil, ki vodi od Bližnjega vzhoda do zahodne Evrope. V zadnjih treh letih se je v državi precej povečalo število zasegov heroina. Lani so na mejah zasegli 994 kilogramov te droge, kar je bilo 13 odstotkov več kot leta 2017.

Bolgarskim carinikom je rekorden ulov uspel oktobra lani, ko so v dveh iranskih tovornjakih, ki sta bila na poti v Avstrijo, odkrili 712 kilogramov heroina.