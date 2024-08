Na Bavarskem so v petek porušili hladilna stolpa nedelujoče jedrske elektrarne. Najstarejša nuklearka je bila nekoč simbol energetske politike Nemčije, dokler se vlada ni odločila za opuščanje jedrske energije in prehod na obnovljive vire energije.

Jedrska elektrarna Grafenrheinfeld, ki se nahaja južno od Schweinfurta na Bavarskem, je elektriko proizvajala od leta 1981. V času obratovanja je zagotavljala 11 odstotkov potreb po električni energiji zvezne dežele Bavarske. Leta 2015 so jo nemške oblasti zaradi politike postopnega opuščanja jedrske energije izklopili iz omrežja, po devetih letih pa porušile oba njena hladilna stolpa. Elektrarna je obratovala 33 let, čeprav bi lahko po mnenju strokovnjakov brez težav delovala še nadaljnjih 30 ali celo več let.

Rušenje 143 metrov visokih stolpov je bilo prvotno načrtovano ob 17.30 po lokalnem času, vendar je bilo prestavljeno na 20. uro. Aktivist, ki nasprotuje ugašanju jedrskih elektrarn, je namreč v znak protesta proti rušenju splezal na enega od stebrov, posredovati je morala posebna enota policije.

Pri rušenju, ki je trajalo približno 30 sekund, je nastalo okoli 55 tisoč ton armirano betonskih ruševin.

Nemške desne stranke ponovno oživljajo idejo o ponovnem zagonu jedrskih elektrarn, saj trdijo, da brez njih ni zanesljive in poceni oskrbe z električno energijo. Liberalna stranka FDP, skrajno desna stranka AfD in konservativna CDU, ki bi lahko po parlamentarnih volitvah prihodnje leto prevzele vodenje vlade, trdijo, da je bilo ukinjanje jedrskih elektrarn napaka.

A podatki v Nemčiji kažejo drugače. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je leta 2023 prvič presegla 50 odstotkov celotne proizvodnje, medtem ko se je delež premoga s 34 odstotkov zmanjšal na 26 odstotkov. Po zadnjih podatkih iz obnovljivih virov zagotavljajo že 60 odstotkov električne proizvodnje.

