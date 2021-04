Na Bavarskem spet ukradli velik lesen penis

"Umetniško delo je izginilo prav tako skrivnostno, kot se je prej pojavilo," je na svoji Facebook strani dejal župan mesta Markus Reichart in se obenem vprašal, ali se bo skulptura v prihodnje znova pojavila.

Podobne lesene skulpture so se na Bavarskem v zadnjem času že pojavljale in kasneje skrivnostno izginjale. Najbolj znan je bil približno dvometrski falus v mestu Grünten, ki so ga večkrat podrli, a je vsakič znova "zrasel", dokler ga ni mesto dokončno odstranilo in uničilo.

The appearance of another wooden phallus sculpture in the southern German state of Bavaria has got locals puzzled https://t.co/9wXG91VAVe — dpa news agency (@dpa_intl) April 23, 2021

Kaj želi neznani umetnik sporočiti z lesenimi penisi, ni znano

Takšna predstava se v Heimenkirchnu verjetno ne bo ponovila, saj je bil župan Reichart nad penisom navdušen in ga sam ni nameraval podreti. Kot je dejal, jim namreč pristoji, saj so "potentna skupnost", poleg tega pa je zdaj čas za "pomladne občutke".

Še vedno ni znano, kdo stoji za skulpturami in kaj želi z njimi sporočiti.