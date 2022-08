"Mož iz luknje" umrl po 26 letih popolne izolacije #video

Po podatkih neprofitne organizacije Survival International je zadnjih 26 let "mož iz luknje", kot so ga poimenovali, živel v popolni izolaciji na ozemlju staroselcev Tanaru, globoko v brazilski Amazoniji v zvezni državi Rondonia, je poročal CNN.

Dobro četrtletje staroselec ni vzpostavil stika z ljudmi iz civilizacije

Vzdevek je staroselec dobil zaradi svoje navade, ker je gradil globoke luknje, v katere je lovil živali in se v njih skrival, je povedala skupina. Čeprav se je moški ves čas upiral vsem poskusom vzpostavitve stika z njim, so ga oblasti še naprej spremljale od daleč in mu občasno pustile zaloge hrane in drugih reči.

Preostanek njegovega plemena je po podatkih organizacije Survival International od 70. let prejšnjega stoletja izginil v več napadih, predvsem zaradi živinorejcev, ki so si prilastili zemljo.

Ne vedo za njegovo ime in niti podrobnosti o njegovem plemenu

"Nihče od zunaj ni poznal njegovega imena ali vedel podrobnosti o njegovem plemenu, z njegovo smrtjo pa je genocid nad njegovim ljudstvom končan," je dejala Fiona Watson, direktorica skupine za raziskave in zagovorništvo. "To je bil zares genocid nad tem ljudstvom − namerno iztrebljenje celotnega ljudstva, ki so ga izvedli živinorejci, željni zemlje in bogastva," je poudarila.

Truplo moškega so 23. avgusta našli uradniki agencije Funai in je ležalo v viseči mreži v koči. Na njem niso našli znakov boja, nasilja ali prisotnosti drugih oseb na tem območju. Moški je umrl naravne smrti, njegovo truplo pa bo po navedbah agencije Funai forenzično pregledala zvezna policija.

Zadnji posnetek "moža iz luknje" naredili leta 2018

Zadnji pristni videoposnetek "moža iz luknje" je agencija Funai objavila leta 2018, na njem pa je bilo videti, kako s sekiri podobnim orodjem seka drevo. Kot so še dodali v organizaciji Survival International, so njegova zapuščena taborišča pokazala njegov način življenja − sadil je pridelke, vključno s koruzo in papajo, ter gradil hiše iz slame in slamnate kritine.