Moskovska bolnišnica: Navalni ni bil zastrupljen

Moskovska bolnišnica je danes sporočila, da vodja ruske opozicije Aleksej Navalni ni bil zastrupljen, saj so bili vsi izvidi negativni. Številni podporniki Navalnega trdijo, da so ga zastrupili v zaporu, kjer prestaja 30-dnevno zaporno kazen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Glede na rezultate opravljenih testov nismo našli snovi, ki povzročijo zastrupitev," je dejal vodja inštituta Sklifosovski Aleksej Tokarev. V njihovem laboratoriju so namreč opravili vse teste in niso našli sledi strupov.

Navalnega so v nedeljo iz zapora prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. V zapor so ga kljub nasprotovanju njegove dolgoletne zdravnice vrnili v ponedeljek.

Diagnosticirali so mu kontaktni dermatitis.

Zdravnica: Bil je zastrupljen z neznano kemično snovjo

Njegova dolgoletna zdravnica Anastazija Vasiljeva je sicer v ponedeljek menila, da je bil zastrupljen z "neznano kemično snovjo".

Tudi Navalni meni, da je mogoče, da je bil zastrupljen. Spomnil je na primere aktivista Pussy Riot Pjotra Verzilova, kritika Kremlja Vladimirja Kara-Murze ter ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala.