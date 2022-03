Moški v napadu z mačeto v Pragi ubil učitelja

"Storilec je z mačeto napadel učitelja malo pred poldnevom. Žal je učitelj v napadu umrl," so pri češki policiji zapisali v sporočilu na Twitterju.

Napadalec, ki je mačeto pustil na kraju zločina, je sprva pobegnil.

Iskalo ga je več sto policistov in helikopter. Notranji minister Vit Rakusan je kasneje sporočil, da je organom pregona napadalca uspelo ujeti.

