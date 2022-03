Tragedija v Mariupolu: v ruskem napadu umrla 11-letna ritmičarka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deklica je po poročanju ukrajinskih medijev umrla v torkovem bombnem napadu, ki je uničil njen dom v Mariupolu. V napadu je umrl tudi oče, medtem ko sta se mati in brat, obetavni kickbokser, čudežno rešila, čeprav je bil fant huje poškodovan.

Katerinina trenerka Anastazija Meščhanenkova, ki je novico potrdila na svojem Instagram profilu, se je javno vprašala, ali sploh obstaja kakšen izgovor za takšno početje. "Poglejte to nadarjeno dekle. Svetu bi lahko nadela nasmeh. Česa so otroci sploh krivi? Verjamem, da bodo vsi, ki so vpleteni v ta kriminalna dejanja, svoje mesto slej ali prej našli v peklu."

Zaradi ruske invazije na Ukrajino je domove zapustilo že več kot deset milijonov Ukrajincev, več kot tri milijone in pol pa jih je moralo zapustiti državo.

