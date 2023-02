Moški hotel iz bolnišnice ukrasti otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Turčiji so v začasna bivališča namestili že okoli 1,2 milijona ljudi, postavljenih je bilo več kot 206.000 šotorov, s prizadetih območij pa so evakuirali 400.000 ljudi. Foto: Reuters

Število smrtnih žrtev katastrofalnih potresov, ki so prejšnji teden prizadeli Turčijo in Sirijo, se je po zadnjih podatkih povzpelo nad 42 tisoč. V Turčiji so našteli že 36.187 mrtvih, v Siriji pa za zdaj beležijo najmanj 5.900 mrtvih. Turške oblasti so dodale, da je bilo ranjenih 100 tisoč ljudi, regijo pa je prizadelo več kot 4.300 popotresnih sunkov. Turška policija je medtem v sredo po poročanju državnih medijev pridržala moškega, potem ko je ta poskušal iz bolnišnice v provinci Hatay ukrasti otroka.

Turške oblasti so v sredo povečale število regij, ki so jih pretekli teden prizadeli potresi, z deset na 11. Po novem se zdaj tudi vzhodna turška provinca Elazig uradno šteje za območje nesreče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako so oblasti opravile inšpekcijske preglede več kot 387 tisoč zgradb v prizadetih provincah. Skupno je porušenih oziroma močno poškodovanih 50.576 stavb, vse poškodovane stavbe pa bo treba porušiti. Turško pravosodno ministrstvo je medtem že vzpostavilo posebno enoto za preiskavo domnevne malomarnosti v gradbenem sektorju, ki naj bi doslej aretirala najmanj 12 ljudi.

Stoltenberg danes obiskal Turčijo

Generalni sekretar zveze Nata Jens Stoltenberg, ki je danes obiskal Turčijo, je sporočil, da bo zavezništvo zagotovilo zatočišča več tisoč razseljenim osebam v Turčiji. "Nato gradi začasna zavetišča in namerava v prihodnjih dneh in tednih v državo poslati več deset tisoč šotorov," je povedal skupni novinarski konferenci s turškim zunanjim ministrom Mevlütom Cavusoglujem.

Poudaril je, da je bila to najsmrtonosnejša naravna nesreča na ozemlju zavezništva od ustanovitve Nata, in dodal, da bo Nato za prevoz pomoči uporabil svoje strateške letalske zmogljivosti.

Po 248 urah uspešno rešili 17-letno žensko

Tudi danes s prizadetih regij prihajajo nova poročila o preživelih, ki so jih rešili izpod ruševin uničenih zgradb. V prizadeti provinci Kahramanmaras so reševalci po poročanju Reutersa po 248 urah uspešno rešili 17-letno žensko. V sredo pozno zvečer pa so v provinci Hatay rešili tudi 13-letnega dečka.

Turška policija je v sredo po poročanju državnih medijev pridržala moškega, ki je poskušal iz bolnišnice v provinci Hatay ukrasti otroka. Moški naj bi se izdajal za policijskega načelnika, a je bolnišnično osebje ugotovilo, da je njegova izkaznica ponarejena.

Ko so policisti moškega pridržali, so pri njem našli ponarejene policijske in vojaške izkaznice, zlato ter denar v vrednosti približno 6.500 dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.