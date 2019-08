Monsunsko deževje terjalo več kot tisoč mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih indijskega zveznega notranjega ministrstva je v devetih najhuje prizadetih indijskih zveznih državah zaradi posledic monsunskega deževja od začetka junija do 15. avgusta umrlo 1058 ljudi. Najhuje je bila prizadeta zvezna država Maharaštra, kjer je umrlo 245 ljudi.

Večina žrtev se je utopila, ali pa so umrli pod zrušenimi stavbami. Več so jih odnesli tudi zemeljski plazovi. Nekateri so bili žrtve tudi električnega udara, pa tudi kačjih pikov.

Oblasti so danes izdale opozorila pred poplavami v severnih zveznih državah Himačal Pradeš, Radžastan in Pundžab. Zaradi zemeljskih plazov je zaprtih več cest v Himačal Pradešu, vključno z glavno avtocesto.

V Indiji monsunsko obdobje med junijem in septembrom prinese ogromne količine dežja, ki so ključnega pomena za kmetijstvo, a povzročajo škodo in terjajo številna življenja. Lani je v južni Aziji deževje skupno terjalo več kot 1200 življenj, najhuje pa je bila prizadeta indijska zvezna država Kerala, kjer je umrlo skoraj 500 ljudi.