Poziv Bruslja: bo v Sredozemlje ponovno odplul tudi naš Triglav?

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je države članice EU pozvala, naj v Sredozemsko morje znova pošljejo vojaške ladje za boj proti tihotapljenju migrantov v Evropo ter tihotapljenju orožja in nafte v Libijo, kjer so izbruhnili spopadi. Države EU so namreč konec marca iz operacije Sophia umaknile ladje.

"Brez ladij Sophia ne more izpolnjevati svoje misije, ki vključuje tudi zagotavljanje spoštovanja embarga na uvoz orožja in nafte v Libijo," je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu poudarila Frederica Mogherini.

Države pozvala, naj ne umaknejo ladij

Federica Mogherini po začetku spopadov v Libiji poziva članice, naj premislijo o ponovni uvedbi pomorskega nadzora v Sredozemlju. Foto: Reuters Ofenziva, ki jo je na libijsko prestolnico sprožil uporniški general Halifa Haftar, bi lahko po njenih besedah prerasla v trajen spor, če bo v državo prišlo orožje, ki ga tam ne bi smelo biti.

"Še vedno upam, da bodo v prihodnjih tednih države razmislile o odločitvi in se odločile znova poslati ladje v mednarodne vode," je povedala. "Državam sem priporočila, naj ne umaknejo ladij, ki delujejo v mednarodnih vodah, saj so bile te zelo učinkovite pri odvračanju tihotapcev (migrantov)," je pojasnila Mogherinijeva.

Nadzor le še z letali

Članice EU so konec marca za šest mesecev podaljšale mandat operacije Sophia v Sredozemlju, vendar Sredozemlja ne nadzorujejo več z ladjami, temveč z okrepljenim nadzorom iz zraka in v sodelovanju z Libijo.

To odločitev so sicer sprejele, preden je Haftar z enotami Libijske narodne vojske (LNA) začel ofenzivo za zavzetje Tripolisa. Libijska mednarodno priznana vlada, ki je sprožila protiofenzivo, je medtem včeraj posvarila, da bi lahko ob nadaljevanju ofenzive na Zahod skušalo pobegniti 800 tisoč ljudi.

Tudi Triglav v Sredozemlje?

Kot je v preteklosti poročala spletna stran RTV, je Slovenija s svojo vojaško ladjo Triglav v operaciji Sophia sodelovala dvakrat, in sicer od oktobra 2015 do marca 2016 in od aprila do avgusta 2018. Letos torej naša ladja Triglav v misiji ni sodelovala, je pa po poročanju RTV Slovenija letos sodelovala s štirimi pripadniki Slovenske vojske.

Tako smo na ministrstvi za zunanje zadeve in obrambo naslovili vprašanja, ali bo Slovenija po pozivu Mogherinijeve ponovno poslala Triglav v mednarodne vode ter ali v operaciji ohranja štiri sodelujoče poveljnike. Odgovore še čakamo.