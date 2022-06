Katastrofalen potres v Afganistanu, najmanj 250 mrtvih

BREAKING: At least 250 people killed and multiple wounded in a 6.1 magnitude earthquake in the Paktika province in Afghanistan.



My thoughts and prayers are with the families of the victims. Praying from Israel. pic.twitter.com/UO1i6WV5xR — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 22, 2022

Predstavnik lokalnih oblasti je za BBC dejal, da bo smrtnih žrtev verjetno več kot 250, več kot 150 ljudi pa je v potresu ranjenih.

An earthquake of magnitude 6.1 has killed at least 255 people and injured 500 others in Paktika province.

Bakhtar news agency reports that helicopters and ambulances have been sent to Paktika from it’s neighboring provinces. pic.twitter.com/pFqiLYZgr0 — KABUL NEWS (@kabulnewstv) June 22, 2022

Po podatkih ameriškega geološkega urada so se tla tresla v zgodnjih jutranjih urah, ko je veliko ljudi še spalo. Potres z magnitudo 5,9 se je zgodil na globini približno 51 kilometrov pod površjem.

Potres je bil približno 44 kilometrov oddaljen od jugovzhodnega mesta Host. Po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra, ki jih navaja Reuters, je bilo tresenje čutiti na več kot 500 kilometrih ozemlja Afganistana, Pakistana in Indije.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan's Paktika province.



Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022

"Humanitarne agencije pozivamo, naj žrtvam potresa nemudoma ponudijo pomoč, da bi preprečili humanitarno katastrofo," je po potresu v vzhodni provinci Paktika na Twitterju pozval tiskovni predstavnik afganistanske vlade Bilal Karimi.

Oblasti so že ocenile, da bo število žrtev še naraščalo, kaj več podrobnosti pa za zdaj ni znanih, saj se reševalcem do številnih prizadetih krajev še ni uspelo dokopati. Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, prikazujejo številne ranjene, njihove uničene domove na odročnih podeželskih območjih ter ljudi na nosilih, ruševine in porušene domove v provinci Paktika.

The Afghan Defense Ministry has deployed helicopters to South-east #Afghanistan to deliver aid and transport the injured to nearby hospitals. The earthquake has struck districts in #Khost, #paktika & #Paktia. pic.twitter.com/Cg9lkiK7Rp — Zahir Jan ظاهرجان احسن (@zahirjan286) June 22, 2022

Podatkov o žrtvah in škodi na pakistanski strani meje za zdaj ni.

V Afganistanu so potresi sicer pogosti, še posebej v gorovju Hindukuš, ki je v bližini stika med evrazijsko in indijsko tektonsko ploščo.