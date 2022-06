Tajvan stresel močan potres

Epicenter potresa je bil 38 kilometrov stran od mesta Hualien, na globini deset kilometrov. Kmalu po prvem potresnem sunku so mu sledili še štirje, ki pa so bili šibkejši.

Tajvan leži blizu stičišča dveh tektonskih plošč in ga pogosto prizadenejo potresi. V potresu na jugu Tajvana je leta 2016 umrlo več kot sto ljudi, leta 1999 pa je potres z magnitudo 7,3 zahteval več kot dva tisoč življenj.

As seen on the map, the Mw5.8 #Taiwan #earthquake also happened in a region of increased triggering potential due to the fault instabilities (black dots). pic.twitter.com/Xap6XgX5l7