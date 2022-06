Na tem koncu Slovenije so se tresla tla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so se spet tresla tla, tokrat v bližini Črnomlja.

Ob 18.49 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic v petek zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Črnomlja, 68 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Petrove vasi, Mihelje vasi, Nestoplje vasi, Črnomlja, Semiča ter okoliških

krajev, so zapisali v poročilu Uprave za zaščito in reševanje.

Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).