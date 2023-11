Množica mimoidočih le opazovala in fotografirala utapljajočega

Vredno si je zapomniti lokacije rešilnih pasov ob vašem lokalnem vodotoku, če bo treba kdaj komu pomagati v težavah, poudarja policija. Poleg tega pozivajo očividce, naj v teh primerih zakličejo na pomoč in pokličejo na številko za reševanje, namesto da le stojijo tam in fotografirajo.

Neuradna poročila na družbenih medijih kažejo, da so nekateri mimoidoči med dogodkom s svojimi telefoni snemali selfije. Policija je v javnost poslala jezen odziv.

"Dva naša policista sta včeraj rešila življenje moškega v reki Ouse v Yorku. Z veseljem sta pomagala, a kar sta videla, ju je zaskrbelo. Množice so se zbrale na mostu Ouse in okoliških sprehajalnih poteh ter opazovale človeka, ki se utaplja, vendar mu nihče ni poskušal vreči rešilnega jopiča," so zapisali v izjavi.

Nedaleč od prizorišča sta bila na voljo vsaj dva plavajoča predmeta, dodajajo. K sreči so ob prihodu lahko hitro našli rešilni jopič in ga vrgli moškemu, policista pa sta se z njim pogovarjala in skrbela, da je obdržal glavo nad vodo, dokler ni prispel gasilski čoln in ga potegnil iz reke. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer okreva, piše v poročilu policije.

Rešilni pasovi in ​​druge plavajoče naprave so ob reki Ouse in drugih vodnih poteh na enakomernih razdaljah. Vredno si je zapomniti lokacije rešilnih pasov ob vašem lokalnem vodotoku, če bo treba kdaj komu pomagati v težavah, poudarja policija. Poleg tega pozivajo očividce, naj v teh primerih zakličejo na pomoč in pokličejo na številko za reševanje, namesto da le stojijo tam in fotografirajo.

Svetujejo še, da utapljajočemu vržejo pripomoček za lebdenje, žogo ali kaj podobnega, pomagajo mu lahko tudi z vrvjo, vendar leže ali čepe, da jih ne potegne za sabo.