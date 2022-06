Utapljajočega iz Soče rešil mimoidoči

Gasilci iz Nove Gorice so poškodovano osebo zasilno oskrbeli in jo s čolnom prepeljali na dostopno mesto pri čolnarni, kjer so jo reševalci iz Nove Gorice dokončno oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Gasilci so jim pomagali pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.