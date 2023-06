Znanje plavanja je pomembno, a utopitve ne prepreči

Plavalni tečaji so v vseh starostih dober način za pridobitev samozavesti ob vodi in v njej, vendar pa znanje plavanja ne more preprečiti utopitve otrok ali odraslih, opozarjajo na NIJZ.

Plavalni tečaji so v vseh starostih dober način za pridobitev samozavesti ob vodi in v njej, vendar pa znanje plavanja ne more preprečiti utopitve otrok ali odraslih, opozarjajo na NIJZ. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V času visokih poletnih temperatur se mnogi radi ohladijo s plavanjem in vodnimi igrami v bazenu, jezeru ali morju. Kot poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), pa se ne sme pozabiti na varnost v vodi in ob njej. Opozarjajo predvsem na nevarnost utopitve, do katere lahko pride tudi doma, najbolj ogroženi pa so otroci.

Kot so zapisali na spletni strani NIJZ, se otroci od prvega do tretjega leta starosti največkrat utopijo ali skoraj utopijo v bazenu in vodah v naravi. Voda jih namreč zelo privlači, vendar ne razumejo, da je lahko tudi nevarna. Znajo že hoditi, vendar še slabo koordinirajo gibe in lovijo ravnotežje, zato imajo večje tveganje za padec v vodo in utopitev.

Utopijo se lahko tudi starejši otroci, čeprav morda že znajo plavati. Pogosto namreč precenjujejo svoje plavalne sposobnosti, podcenjujejo globino vode in moč vodnih tokov ter se postavljajo pred vrstniki.

Varnost otrok pred utopitvijo se zato lahko zagotovi predvsem tako, da jih v bližini vode ali v njej, pa naj bo to v bazenu, ribniku, jezeru ali napihljivem otroškem bazenčku, pozorno opazuje in nadzoruje odrasla oseba. Ta mora imeti majhnega otroka in slabega plavalca vsak trenutek na dosegu rok. Majhnega otroka se tudi ne pusti v varstvu starejših sorojencev ali prijateljev, če niso odgovorni odrasli. Oseba, ki je ob otroku, mora biti izkušen plavalec, da mu lahko pomaga in ga reši, če bi padel v vodo.

Uporaba mobilnega telefona ali karkoli drugega pri odgovorni odrasli osebi niti za trenutek ne sme preusmeriti pozornosti od otrok. Pred plavanjem ali med nadzorom otrok pa se tudi ne pije alkohola.

Otrok naj plava le skupaj z odraslo osebo

Otrok naj v bazenu, jezeru ali morju plava le skupaj z odraslo osebo, tudi če zna plavati ali uporablja napihljive pripomočke za plavanje. Napihljivi pripomočki, kot so obroč, rokavčki in jopič, namreč ne zagotavljajo varnosti, zato naj jih otroci uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe, ki zna plavati.

Tudi za odrasle velja, da plavajo vedno skupaj s prijateljem ali drugo odraslo osebo, ki lahko ob morebitnih težavah pomaga. Kot navajajo na NIJZ, pa tudi dober plavalec lahko zaide v težave, zlasti če plava v neznanih vodah.

V primeru utapljanja in utopitve se lahko otroku ali komu drugemu življenje reši le z znanjem prve pomoči, temeljnih postopkov oživljanja in reševanja iz vode. Na NIJZ priporočajo, da se posameznik udeleži tečaja, da bo v primeru nezgode znal pomagati drugim.

Znanje plavanja pomembno, a utopitve ne prepreči

Plavalni tečaji so v vseh starostih dober način za pridobitev samozavesti ob vodi in v njej, vendar pa znanje plavanja ne more preprečiti utopitve otrok ali odraslih, opozarjajo na NIJZ.

Predvsem starše pozivajo, da dobro ocenijo, kdaj je njihov otrok pripravljen za učenje plavanja, in ga vpišejo v plavalni tečaj. Majhne otroke se običajno na začetku nauči, kaj je treba narediti, če padejo v vodo, na primer da se obrnejo na hrbet in lebdijo na vodi. Otroke pa je treba na starosti primeren način poučiti tudi o varnostnih pravilih ob vodi in v njej ter o značilnostih vode in tokov v jezerih, rekah in morju. To jim bo pomagalo razumeti, zakaj se ob vodi in v njej določenih stvari ne sme delati.

V naravi plavanje le na urejenih kopališčih

Otroke je treba še posebej pozorno nadzorovati na naravnih kopališčih. Voda ob obrežju jezer in ribnikov je namreč običajno plitva, potem pa se dno strmo spusti, zato lahko otrok hitro izgubi tla pod nogami in se utopi.

Voda v naravnih kopališčih je tudi bolj motna in pod gladino lahko skriva razbito steklo, različne odvržene predmete, skale in veje, v katere se lahko zapletejo noge ali roke, kar povzroči poškodbe. Na NIJZ priporočajo primerno obutev za vodo, ki ne drsi in hkrati ščiti pred poškodbami.

Pred skokom v vodo pa je treba preveriti, ali je voda dovolj globoka, opozarjajo na NIJZ. Opozorilu pa se pridružujejo tudi policisti. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, je nepremišljeno skakanje v vodo ter kopanje na neurejenih kopališčih, ki niso ustrezno varovana, lahko zelo nevarno. Samo delček sekunde je potreben, da se ob nepremišljeni odločitvi mladostniku spremeni celo življenje, so zapisali v izjavi za javnost.

Kot navajajo na NIJZ, naj bo zaradi varnosti prvi skok v vodo na noge. V motni vodi je namreč nevarno, da ob skoku na glavo posameznik udari ob dno in si poškoduje hrbtenico in živčno tkivo hrbtenjače.

Na morju pa je treba spoštovati z bojami označena plavalna območja in plavati le znotraj njih. Otrokom je pri tem treba razložiti, da ni varno plavati v bližini pomolov in strmih skal. Če pride do nenadnega poslabšanja vremena z grmenjem in bliskanjem, pa je treba vodo takoj zapustiti.

Nevarnost utopitve otrok tudi v domačih bazenih ali ribnikih

Do utopitve otroka lahko hitro pride tudi v domačih bazenih ali ribnikih. Na NIJZ zato priporočajo, da se bazen ali ribnik obda z ograjo, da je popolnoma ločen od hiše, dvorišča in površin, kjer se igrajo otroci. Ob tem opozarjajo, da prekrivanje bazena z zaščitno prevleko ni učinkovito pri preprečevanju utopitev najmlajših otrok in ni varno, saj otroci poskušajo hoditi po prevleki in lahko ostanejo ujeti pod njo.

Posameznike, ki imajo doma postavljen nadzemni montažni bazen, pozivajo, da dosledno upoštevajo navodila proizvajalca za varno uporabo. Vsakič po uporabi bazena je treba pospraviti lestev za vstopanje v bazen zunaj dosega otrok. Tudi napihljivi otroški bazenček je treba po vsakokratni uporabi takoj izprazniti. Ob bazenu je treba imeti za nujne primere vedno pripravljen komplet za prvo pomoč, mobilni telefon in reševalni obroč, pritrjen na vrv.

Na NIJZ še opozarjajo, da se lahko majhen otrok utopi že v nekaj centimetrov globoki vodi v nekaj sekundah, pri tem ne kriči na pomoč in ne dela hrupa. Zato naj bo otrok tudi v kopalni kadi vedno pod nadzorom odrasle osebe in ves čas na dosegu rok. Otroka se tudi med kopanjem v kadi nikoli ne pusti samega ali v družbi starejših otrok.