Prisrčnemu mladičku spanec krati kolcanje #video

Zaspani panda je sicer eden od mladičev dvojčkov mame Meng Meng in očeta Jiao Qinga. Orjaški pandi Meng Meng, ki ima šest let, in devetletni Jiao Qing živita v berlinskem živalskem vrtu od poletja 2017. Oba je živalskemu vrtu posodila Kitajska, prihajata pa iz rezervata v Čengduju.

Na Siolu upamo, da se je mladiček dobro naspal. Foto: Siol.net

Skupaj z bratom sta se skotila konec avgusta v berlinskem živalskem vrtu. Dvojčka sta zdaj težka približno pet kilogramov in že veselo raziskujeta in se igrata s svojo mamo. "Trenutno sta z dvojčkom še vedno v fazi plazenja, kaj kmalu bosta tudi shodila," je dejal tiskovni predstavnik živalskega vrta, ki je hkrati potrdil, da sta pri hranjenju že samostojna in se lepo razvijata.