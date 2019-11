Kužek, ki mu iz čela raste rep, postal spletna senzacija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Te dni na družbenih omrežjih navdušuje deset tednov star pasji mladiček, ki je bolj kot kužku podoben samorogu, saj mu iz čela raste majhen repek. Mladička so sicer rešili z ulice in ga odpeljali v zavetišče za živali s posebnimi potrebami.

Mladička, ki se odzove na ime Narwhal, so v soboto našli v ameriški zvezi državi Misuri. Kot poroča CNN, je bil močno podhlajen, na eni tački pa so bili vidni tudi prvi znaki ozeblin.

Narwhala so sprejeli v zavetišču za živali s posebnimi potrebami Mac's Mission. Kot so še dejali delavci zavetišča, se kužkove rane lepo celijo in čeprav se zdi, da je že povsem zdrav, pa še ni pripravljen za posvojitev. Za zdaj bo tako ostal v zavetišču, saj se želijo prepričati, da mu rep med odraščanjem ne bo povzročal težav.