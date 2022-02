Misija Eufor krepi vojsko v BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mirovna misija Evropske unije Eufor bo v Bosno in Hercegovino napotila dodatnih 500 vojakov. Gre za previdnostni ukrep v podporo bosanskim partnerjem pri zagotavljanju varnosti v državi, je danes v Sarajevu sporočilo poveljstvo Euforja.

"Poslabšanje varnostnih razmer na mednarodni ravni lahko povzroči širjenje nestabilnosti tudi v BiH," je zapisano v izjavi poveljstva, ki se nanaša na rusko invazijo Ukrajine.

Pri tem je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt poudaril, da krepitev vojaških sil v rezervi potrjuje zavezanost mednarodne skupnosti k ohranjanju celovitosti in stabilnosti države ter njenih institucij na podlagi Daytonskega sporazuma, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Eufor je bil ustanovljen leta 2004, da bi spremljal varnost v BiH in nadzoroval izvajanje Daytonskega sporazuma iz leta 1995, s katerim se je končala vojna v državi.

V misiji sodeluje približno 3.500 pripadnikov, od katerih jih je 600 trenutno nameščenih v državi. Dodatne štiri čete bodo v BiH prispele v naslednjih dveh tednih. S tem pa bo skupno število vojakov naraslo na 1.100, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mandat Euforja so podaljšali za eno leto

Novembra 2021 je Varnostni svet Združenih narodov soglasno podaljšal mandat Euforja za eno leto, Evropski parlament pa je letos v resoluciji o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike poudaril, da ima misija še vedno ključno vlogo na področju varnosti in stabilnosti BiH in regije.

Resolucija prav tako izraža zaskrbljenost zaradi možnih protiustavnih in secesionističnih dejanj srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika, ki ogrožajo Daytonski sporazum in s tem mir v regiji.