Ministri držav članic EU za energetiko dokončno potrdili odstop unije od energetske listine

Ministri držav članic EU za energetiko so danes dokončno potrdili odstop unije od mednarodne pogodbe o energetski listini, ki je namenjena zaščiti tujih naložb na področju fosilnih goriv. Članice, ki to želijo, bodo lahko ostale pogodbenice. Slovenija bo od energetske listine uradno odstopila oktobra.

Za odstop je Svet EU, v katerem so države članice, glasoval že v začetku marca, nato pa ga je konec aprila potrdil tudi Evropski parlament. Danes so ga ministri za energetiko dokončno potrdili.

O odstopu EU in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (Euratom) bodo prihodnji mesec obvestili portugalsko vlado, ki je depozitarka za energetsko listino. Učinkovati bo začel eno leto po tistem, ko bo Portugalska prejela obvestilo.

Slovenija ne prepoznava zadostne mere napredka in je notificirala svoj odstop

Ministri so danes potrdili tudi predlog za posodobitev pogodbe, ki bo članicam, ki to želijo, omogočil nadaljnje sodelovanje pri prenovljeni pogodbi. Na za november predvideni konferenci članice ne bodo smele nasprotovati spremembam.

Slovenija je podprla odstop unije, pri čemer pa podpira tudi možnost, da tiste države članice, ki želijo, ostanejo pogodbenice.

Slovenija po navedbah vlade v posodobitvi ne prepoznava zadostne mere napredka in je že notificirala svoj odstop. Ta bo v veljavo stopil 14. oktobra. Odstop je napovedalo oziroma naznanilo tudi že več drugih članic.

"To je zgodovinski trenutek"

Mednarodna pogodba o energetski listini, ki je začela veljati leta 1998, je bila ustvarjena za zaščito naložb v plinske, naftne in premogovne projekte, okoljske organizacije pa so jo dolgo kritizirale. Vlagateljem na primer omogoča, da tožijo države pred arbitražnimi sodišči. Namen te določbe je zagotoviti podjetjem varnost pri investiranju.

V evropskem združenju nevladnih organizacij s področja boja proti podnebnim spremembam CAN Europe so pozdravili odstop unije od pogodbe. "To je zgodovinski trenutek in velika zmaga za zagovornike podnebne pravičnosti po vsej Evropi. EU končno zapušča to potapljajočo se ladjo," so zapisali.