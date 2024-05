Nemško podjetje Uniper načrtuje izgradnjo akumulatorskega hranilnika na lokaciji elektrarne Heyden v Petershagnu skupaj s slovenskim podjetjem NGEN, vodilnim ponudnikom energetskih rešitev. Baterijski hranilnik z zmogljivostjo 50 MW/100 MWh naj bi začel delovati leta 2025, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Partnerstvo prinaša skupno zavezanost inovacijam in trajnosti

Partnerstvo med Uniperjem in NGEN poudarja skupno zavezanost inovacijam in trajnosti ter širitvi infrastrukture obnovljivih virov energije v Nemčiji. Sistemi za shranjevanje energije omogočajo učinkovitejšo izrabo vseh proizvodnih naprav, ki dovajajo električno energijo v lokalno omrežje, saj jo je moč shraniti in uporabiti, ko je to potrebno. Omogočajo integracijo obnovljivih virov energije z uravnoteženjem občasne narave obnovljivih virov energije in zagotavljanjem zanesljive in prilagodljive oskrbe z električno energijo. S tem tudi pomagajo izboljšati stabilnost omrežja, so še zapisali v podjetjih v sporočilu za javnost.

"Veseli smo, da bomo ta projekt uresničili z NGEN. Hranjenje energije ima v Uniperjevi strategiji pomembno vlogo pri razvoju zelene rasti. Z uporabo najsodobnejše tehnologije in strokovnega znanja za razvoj trajnostnih rešitev bomo imeli osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnosti energetike v Nemčiji," je povedal glavni operativni direktor podjetja New Green Power & Gas pri Uniper SE Jan Taschenberger.

V okviru sodelovanja med podjetjema bo NGEN odprl svojo prvo pisarno v Nemčiji v Frankfurtu in tako skušal utrditi svojo prisotnost na evropskem energetskem trgu in poudariti svojo zavezanost podpiranju energetskega prehoda v Nemčiji, so poudarili v podjetju.

"To strateško sodelovanje nam bo omogočilo spodbujanje inovacij, pospešitev uporabe obnovljive energije in prispevanje k bolj odpornemu in trajnostnemu energetskemu sistemu v Nemčiji," je prepričan izvršni direktor NGEN Roman Bernard. Foto: Bojan Puhek

"Zelo smo veseli sodelovanja z Uniperjem pri projektu skladiščenja baterij v Petershagenu in odprtja naše prve pisarne v Nemčiji. To strateško sodelovanje nam bo omogočilo spodbujanje inovacij, pospešitev uporabe obnovljive energije in prispevanje k bolj odpornemu in trajnostnemu energetskemu sistemu v Nemčiji. Projekt predstavlja pomemben korak naprej v naši zavezanosti izboljšanju rešitev za shranjevanje energije in dokazuje našo predanost podpiranju ciljev nemškega energetskega prehoda," je ob začetku sodelovanja povedal izvršni direktor NGEN GROUP Roman Bernard.

Sistem je sestavljen iz 26 paketov za shranjevanje energije

Sistem za shranjevanje baterij bo sestavljen iz 26 paketov za shranjevanje energije. Enota za shranjevanje energije baterije je popolnoma integriran sistem, ki pretvarja energijo za shranjevanje v modulih litijevih baterij za ponovno polnjenje. Shranjevalna enota vsebuje baterijske module z integriranimi inverterskimi moduli, termični sistem za hlajenje ali ogrevanje komponent ter vmesnik za upravljanje sistema.

Uniper s sedežem v Düsseldorfu je mednarodno energetsko podjetje z dejavnostmi v več kot 40 državah. Podjetje s približno sedem tisoč zaposlenimi pomembno prispeva k varnosti oskrbe v Evropi, zlasti na svojih osrednjih trgih Nemčije, Združenega kraljestva, Švedske in Nizozemske.

