Milanović napovedal boj za vlado narodne rešitve

"To je boj za vlado narodne rešitve. Hrvaško smo dvakrat vodili in z oblasti odšli dostojanstveno in nikoli pokvarjeni, nikoli opustošeni in vedno z zavedanjem, da lahko izgubimo volitve, ne pa tudi obraza," je glavnemu odboru SDP dejal Milanović in napovedal zmago na volitvah. Na sedežu stranke so ga sicer pričakali z navdušenjem.

"Čaka nas težko delo. To so volitve za demokracijo. Tisti, ki so rušili institucije, ustavo, zakone, poslovnike ... niso ponudili ničesar," je dodal predsednik SDP Peđa Grbin in vladajočo HDZ premierja Andreja Plenkovića obtožil korupcije. Ob tem je pojasnil, da se odločitev o Milanovićevi kandidaturi ni porodila čez noč, temveč je bila premišljena, navaja N1.

Milanović je pred tem v petek v nasprotju z napovedmi hrvaških medijev izjavil, da bo kljub kandidaturi še naprej opravljal trenutno funkcijo. Kot je zapisal na Facebooku, bo kandidiral kot neodvisni in nestrankarski kandidat na listi SDP, odstopil pa da bo šele po volilni zmagi, v katero je prepričan.

Grbin je danes hrvaško ustavno sodišče pozval, naj čim prej razjasni, če je kandidatura Milanovića dovoljena ali ne, potem ko so se na predsednika usule kritike, da mora naprej odstopiti kot predsednik in nato kandidirati.

Grbin je zagotovil, da bodo odločitev sodišča v vsakem primeru spoštovali. "SDP je bila vedno stranka, ki je gradila institucije, ne pa jih rušila," je poudaril.

Milanovićeva napoved kandidature namreč odpira številna pravna vprašanja. Poleg tega, ali kot predsednik države sploh lahko kandidira za premierja, tudi to, kdo bi ga zamenjal, če bi odstopil.

Milanović, ki je po anketah javnega mnenja najpopularnejši hrvaški politik, je sicer kot voditelj SDP med letoma 2011 in 2016 že vodil vlado.