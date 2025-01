Mike Johnson izvoljen za predsednika predstavniškega doma ZDA

Potem ko so že vsi člani predstavniškega doma oddali svoj glas, jih je Johnson zbral le 215, saj so trije republikanci glasovali za drugega kandidata. A do uradne naznanitve konca prvega kroga glasovanja si lahko poslanci še premislijo, v kar je Johnsonu uspelo prepričati dva republikanca – Keitha Selfa in Ralpha Normana, poroča ameriški CNN.

Šlo bo zelo na tesno

52-letni Johnson je bil tako v dramatičnem zasuku za predsednika izvoljen že v prvem krogu, a bo vodil predstavniški dom z izjemno tesno večino.

Republikanci so na novembrskih volitvah osvojili 220 sedežev, demokrati pa 215. Že na današnjem ustanovnem zasedanju se je ta večina skrčila na 219 glasov, saj je republikanec Matt Gaetz naznanil, da ne bo zasedel sedeža. Še dva člana naj bi zasedla položaja v bodoči Trumpovi administraciji, kar pomeni, da bo razmerje najverjetneje kmalu 217 sedežev proti 215.

Mike Johnson in Donald Trump novembra lani Foto: Guliverimage

Johnson je sicer predstavniški dom kongresa vodil že od oktobra 2023, ko je bil odstavljen njegov predhodnik Kevin McCarthy.

Izvolitev predsednika predstavniškega doma je bila prva točka na dnevnem redu današnjega ustanovnega zasedanja. Poleg celotnega predstavniškega doma so volivci novembra lani volili tudi tretjino članov senata, kjer imajo republikanci prav tako večino. Tudi senat se je danes sešel na ustanovnem zasedanju.