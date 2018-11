Migranti v Libiji nočejo zapustiti ladje, ki jih je rešila na morju

Ladja, ki je priplula iz Italije, je na morju pred zahodno obalo Libije v bližini mesta Misrata s potapljajočega se čolna rešila 94 ljudi, je potrdil poveljnik libijske obalne straže. Tik preden je ladja priplula v pristanišče, kjer naj bi raztovorila avtomobile, je libijska obalna straža zaprosila posadko, naj reši migrante. Njihov potapljajoči se čoln je bil namreč preveč oddaljen, da bi ga lahko obalna straža pravočasno rešila.

"Ko smo prosili migrante, naj se izkrcajo, so to zavrnili in nas zaprosili, naj jih peljemo v Italijo," je potrdil predstavnik ladje. Dodal je, da so se bili nekateri sicer pripravljeni izkrcati, a so jim drugi to preprečili. "Pogajanja z migranti potekajo in bi lahko pripeljala do tega, da bodo tistim, ki želijo zapustiti ladjo, to dovolili," je dejal. Pomoč migrantom na ladji zagotavljajo tudi zdravniške ekipe. Večina migrantov je iz Afrike, med njimi sta tudi ženska in otrok.

V zadnjih mesecih je libijska obalna straža prestregla čolne, na katerih je bilo več sto migrantov, ki so se čez Sredozemsko morje napotili proti Evropi. V Evropo je v prvih desetih mesecih letos prek Sredozemskega morja prispelo 100.630 migrantov in beguncev. S tem je bila po podatkih Mednarodne organizacije za migracije že peto leto zapored presežena številka sto tisoč migrantov in beguncev na tej begunski poti.