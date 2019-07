Migrante z ladje Alex kljub prepovedi Italijanov izkrcali na Lampedusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z reševalne ladje Alex italijanske nevladne organizacije, ki se je v soboto kljub ukazu italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, naj tega ne naredi, zasidrala v pristanišču na Lampedusi, so ponoči izkrcali približno 40 rešenih migrantov. Ladja nemške nevladne organizacije Sea-Eye pa je odplula proti Malti.

Italijanske oblasti so reševalno ladjo Alex, s katere so kljub prepovedi italijanskih oblasti izkrcali rešene migrante, zasegle, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ne bom dovolil izkrcanja ljudem, ki ne spoštujejo italijanskih zakonov"

Kljub prepovedi notranjega ministrstva, ki ga vodi Matteo Salvini, je ladja Alex vplula v pristanišče na Lampedusi. Salvini je dejal, da ne bo nikomur dovolil izkrcanja, a so 40 migrantov ponoči vseeno izkrcali. Foto: Reuters Kot je sporočilo italijansko notranje ministrstvo, so proti posadki, ki deluje v okviru nevladne organizacije Mediterranea, sprožili preiskavo zaradi spodbujanja nezakonitih migracij.

Mediterranea pa je prek Twitterja sporočila, da so italijanske oblasti zaradi kršitve mednarodnih pravil sprožile postopek le proti kapitanu ladje, ne pa tudi proti celotni posadki.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini se je včeraj odzval na vplutje reševalne ladje Alex in poudaril, da ne bo nikomur dovolil izkrcanja z ladje. "Ne bom dovolil izkrcanja ljudem, ki ne spoštujejo italijanskih zakonov in pomagajo tihotapcem ljudi," je v soboto zapisal Salvini.

Še ena ladja nevladnikov pluje proti Malti

Ladja nemške nevladne organizacije Sea-Eye, Alan Kurdi, ki je v petek v Sredozemlju rešila 65 ljudi, pa je je ponoči odplula proti Malti, potem ko ji italijanske oblasti prav tako niso dovolile vplutja v pristanišče na Lampeduso in je na dovoljenje čakala v mednarodnih vodah pred tem italijanskim otokom v Sredozemskem morju.

"Alan Kurdi je spremenil smer plovbe proti Malti," je na Twitterju v soboto zvečer zapisala organizacija Sea-Eye. "Zdaj naj se pokaže, ali evropske vlade podpirajo italijansko stališče," so zapisali na Twitterju in opozorili, da človeška življenja ne morejo biti stvar pogajanj.

Alan Kurdi je v petek v mednarodnih vodah ob obali Libije z gumijastega čolna rešil 65 ljudi, med njimi je veliko otrok brez spremstva. Predstavnik Sea-Eye je za nemški Deutsche Welle opozoril, da so mnogi izčrpani, nekateri v zelo slabem stanju, videti je, da so več mesecev živeli v slabih pogojih. Nekateri od njih naj bi bili v zbirnih centrih v Libiji pet let.