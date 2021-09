Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reški mestni in primestni prevoznik je razveselil svoje sodelavce, ki so se cepili proti koronavirusu ali so bolezen covid-19 v zadnjih šestih mesecih preboleli.

Reški mestni in primestni avtobusni prevoznik Autotrolej bo svojim cepljenim sodelavcem izplačal nagrado 500 kun (slabih 67 evrov) – a imajo za to dobro finančno utemeljitev.

Ko niti po treh organiziranih cepljenjih reškemu komunalnemu podjetju Autotrolej k cepljenju ni uspelo pritegniti več kot slabih 40 odstotkov svojih sodelavcev, so se odločili spremeniti taktiko, poroča reški časnik Novi list.

Uprava se je namreč odločila, da bo zaposlenim, ki so se cepili ali se bodo v kratkem cepili, namenila nagrado v višini 500 kun, kar je malo manj kot 67 evrov.

Z nagradami do polne državne pomoči

Novica na prvi pogled ni pretirana novost niti za slovenske razmere, saj so se tudi v Sloveniji nekatera podjetja odločila tako spodbujati precepljenost med svojimi zaposlenimi.

Toda na Hrvaškem doseganje višje stopnje precepljenosti med zaposlenimi ima za podjetja tudi krepko finančno motivacijo: hrvaška vlada je namreč podjetjem kot pogoj za prejemanje podpor postavila tudi vsaj 70-odstotni delež sodelavcev z veljavnim evropskim digitalnim potrdilom o cepljenju ali prebolelosti. Če tega deleža ne dosegajo, se podpora izplača le v sorazmernem deležu glede na odstotek zaposlenih, ki imajo polno cepljenost ali veljavno zaščito po prebolelosti.

Dobro tudi za potnike

Sklep o nagradi, ki ga je sprejel direktor družbe Autotrolej Alberto Kontuš, je potrdil tudi nadzorni svet družbe in vsi sindikati, ki so reprezentativni v družbi. Pogoj za to enkratno izplačilo bo torej veljavno evropsko digitalno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti – točno tisto, ki ga družba potrebuje za pridobitev državne podpore.

V obrazložitvi sklepa dodelitve enkratne nagrade so zapisali, da predvsem vozniki ves čas od začetka pandemije delajo v oteženih razmerah in so neposredno izpostavljeni vplivom bolezni covid-19, a da s tem ukrepom ne prispevajo le k varnosti svojih zaposlenih, temveč tudi k varovanju zdravja svojih uporabnikov.

Necepljenih ne bodo silili v cepljenje

Ob tem pri reškem avtobusnem podjetju še poudarjajo, da sodelavcem, ki pogojev za to nagrado ne izpolnjujejo (ali zgolj ne želijo dostaviti svojega veljavnega potrdila), ne bodo izrekali nobenih ukrepov niti jim bodo silili v cepljenje.

V pandemičnem letu 2020 so se prihodki družbe zmanjšali za 30 odstotkov glede na "zdrava" leta, stroški pa so poleteli v nebo tudi zaradi stroškov dezinficiranja in izvajanja drugih epidemičnih ukrepov.