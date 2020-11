Merklova bi zaradi virusa po Evropi zaprla smučišča

Nemška kanclerka Angela Merkel bi zaradi pandemije novega koronavirusa zaprla evropska smučarska središča, vendar sama ni ravno optimistična, da bo to uspelo. Hkrati je danes v bundestagu napovedala, da bodo v Nemčiji z ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19 zelo verjetno vztrajali do januarja.

Eno od glavnih vprašanj zdaj postaja smučanje, saj se zimska sezona hitro približuje. Italija je že dala pobudo, da bi ostala smučišča zaprta, tej ideji pa je naklonjena tudi nemška vlada. "Poskušali bomo doseči odločitev v Evropi, da bi lahko zaprli vsa smučarska središča. A žal, ko slišimo stališča Avstrije, ne kaže ravno, da nam bo zlahka uspelo. A bomo poskusili znova," je dejala kanclerka, piše STA.

Omejitve bodo v Nemčiji ostale v veljavi vsaj do začetka januarja

Sicer bodo v Nemčiji nadaljevali ukrepe za zajezitev drugega vala širjenja koronavirusa, je poudarila Merklova v bundestagu. Ljudem bodo odsvetovali vsa nenujna potovanja in stike, je pojasnila. "Ob visoki stopnji širjenja okužb predvidevamo, da bodo omejitve morale ostati v veljavi vse do začetka januarja, vsaj za večino Nemčije," je dejala kanclerka pred poslanci.

V sredo zvečer so se sicer s predsedniki deželnih vlad dogovorili, da se ukrepi za omejitev širjenja virusa podaljšujejo najmanj do 20. decembra. Že v sredo zvečer pa je Merklova prav tako opozorila, da bodo lokali, kulturne ustanove, športni objekti in ostale nenujne dejavnosti najverjetneje ostali zaprti do konca božično-novoletnih praznikov.

Stike med ljudmi nameravajo še dodatno omejiti na največ pet ljudi iz skupno največ dveh gospodinjstev. Med prazniki bo od 23. decembra do največ 1. januarja dovoljeno druženje največ desetih oseb. V to število sicer ne bodo všteli otrok, mlajših od 14 let. "Vsak pa naj razmisli, ali je treba ta maksimum sploh doseči ali pa se mu lahko odpove," je ob tem dejala kanclerka.

Merklova je danes pozvala k še dodatni previdnosti pri obiskovanju zlasti starejših družinskih članov. Mlajši naj se poskušajo teden dni prej držati v izolaciji, "tako da bi naredili vse za resnično zmanjšanje stikov in da bi bil božič res varen božič", je dejala. "Ne želimo si, da bi se zaradi praznikov število okužb povečalo," je dodala.

Znova je pozvala ljudi k spoštovanju ukrepov za omejevanje okužb. Najpomembnejša sta zmanjšanje stikov in spoštovanje pravil. "Zaščita ust in nosu ter razdalja, to je najboljše," je ponovila kanclerka. Kljub temu to ni popolna zaščita pred morebitno okužbo, je opozorila. "Nošnja maske znižuje tveganje okužbe. Ščiti, vendar pa, dokler nimate medicinske maske FFP2 ali FFP3, niste brez nevarnosti, da bi se okužili," je še dejala kanclerka v parlamentu, še navaja STA.