Na fotografijah s kraja incidenta, ki so jih objavili nemški mediji, je mogoče videti temno zelen avtomobil, ki se je zaletel v ograjo. Na eni strani avtomobila je z belo barvo napisano: "Prekleti morilci otrok in starejših." Na drugi pa piše: "Stop politiki globalizacije." Policisti so zavarovali kraj incidenta. Tja pa so prišli tudi reševalci in gasilci, še poročajo nemški mediji, piše STA.

