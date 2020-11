Melania Trump razkrila božično okrasitev Bele hiše

Prva dama ZDA Melania Trump je razkrila božično okrasitev, ki so jo še zadnjič izpeljali pod njenim vodstvom, saj bo prihodnje leto za to zadolžena nova prva dama ZDA Jill Biden. Naslovna tema okrasitve je "America the Beautiful" (Amerika, čudovita) in je namenjena počastitvi veličine ZDA.

Foto: Reuters

"Navdušeno naznanjam letošnjo praznično temo America the Beautiful. Zadnja štiri leta sem imela čast obiskati nekaj najlepših spomenikov naše države in se srečati z nekaj najbolj sočutnimi in domoljubnimi ameriškimi državljani. Hvala vsem prostovoljcem, ki so zagotovili, da je ljudska hiša pripravljena na praznični čas. Vsem želim vesel božič in srečno ter zdravo novo leto," je med drugim sporočila prva dama ZDA.

Bela hiša polna dreves, ki predstavljajo vseh 50 zveznih držav

Pri vhodu v vzhodno krilo Bele hiše je božično drevo Zlatih družin, to je družin, ki so v vojnah izgubile svoje sinove in hčere. Drevo je okrasila ena od takih družin.

Bela hiša je polna dreves, ki predstavljajo vseh 50 zveznih držav, razstavljene so božične voščilnice zadnjih 12 predsedniških družin, letošnja pa je v zlatem in prikazuje Ameriko.

Zbirka več kot 2.700 klasičnih del ameriških avtorjev

V knjižnici Bele hiše je zbirka več kot 2.700 klasičnih del ameriških avtorjev s poudarkom na ženskah, ki so se borile za enakopravnost. Melania Trump je dodala zmagovalna umetniška dela tekmovanja otrok v čast 19. amandmaja k ustavi, ki je potrdil volilno pravico žensk.

Razstavljeni so letala, vlaki in avtomobili, ki poudarjajo zgodovinski razvoj tehnologije in transporta od železnice do pristanka na Luni. Božična okrasitev prikazuje tudi naravne lepote ZDA, posebno drevo je namenjeno poudarjanju pobude prve dame "Bodi najboljši" za razvoj otrok.