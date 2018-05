Melania Trump po operaciji: Počutim se odlično

Prva dama ZDA Melania Trump je po 20 dneh od zadnjega javnega nastopa in po operaciji na ledvici prek Twitterja sporočila, da se "počuti odlično". S tem naj bi pomirila ugibanja o svojem zdravstvenem stanju, vendar ji to ni povsem uspelo. Nekateri že špekulirajo, da je ta tvit dejansko napisal nekdo drug, morda celo njen mož Donald Trump.

"Vidim, da mediji delajo nadure s špekulacijami, kje sem in kaj delam. Naj vam zagotovim, da sem tu v Beli hiši s svojo družino in da se počutim odlično. Delam trdo za otroke in ameriški narod," je zapisala 48-letna Melania.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) May 30, 2018

Melanie ni na spregled že dvajset dni

Tokrat se je oglasila prvič po operaciji 14. maja, ko so ji glede na pojasnila njenega osebja odstranili benigni tumor na ledvici. Bolnišnico Walter Reed naj bi zapustila 19. maja. Zadnjič se je pred tem v javnosti pojavila 10. maja, ko je spremljala predsednika v letalsko oporišče Andrews, kjer je Trump sprejel tri ameriške zapornike iz Severne Koreje.

Mediji so potem v preteklih dneh začeli vse bolj glasno ugibati, kje je in kakšno je njeno dejansko stanje. Nekateri so že ugibali, da se je vrnila v New York ali pa da celo sodeluje s posebnim tožilcem Robertom Muellerjem, ki preiskuje rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve.

Je tvit zapisala sama ali njen mož Donald Trump?

Melania pa je nato v sredo zvečer objavila omenjeni tvit, da bi zagotovila javnosti, da je z njo vse v redu. Vendar pa vsi niso zadovoljni in še vedno ugibajo, ali je to napisala sama, eden od njenih uslužbencev ali pa celo njen mož, ki rad uporablja to družbeno omrežje za sporočanje svojih stališč in misli.

"Donald se je že oglašal pod psevdonimi John Barron, John Miller in David Dennison. Kot kaže, lahko na ta seznam dodamo še Melanio Trump," se je odzval komik Nick Jack Pappas.

Pri Huffington Postu so šli še dlje in posebej pozorno analizirali tvit ter ocenili, da so fraze "delati nadure, špekulacije, trdo delo in za ameriško ljudstvo" zelo pogosto uporabljene v Trumpovih tvitih.