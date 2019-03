Mehika: izbruhu ognjenika sledila silovita eksplozija #video

Tokratnemu izbruhu Popocatepetla, ki s 5.426 metri velja za drugi najvišji vrh v Mehiki, je po poročanju Sky News sledila tudi močna eksplozija.

Omenjeni ognjenik leži v južni polovici transmehiškega ognjeniškega pasu in 70 kilometrov jugovzhodno od Ciudad de Méxica, od koder je ob ugodnih vremenskih pogojih tudi jasno viden.

