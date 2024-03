Medvedjev: Rusi niso načrtovali napada na Zelenskega #vŽivo

Dmitrij Medvedjev , nekdanji predsednik Rusije in namestnik vodje ruskega varnostnega sveta ter tesen sodelavec Vladimirja Putina , je dejal, da Rusi niso načrtovali napada na povorko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Odesi. "Če bi ga imeli namen zadeti, bi ga zadeli," je Medvedjev objavil na svojem Telegramu, na koncu pa sklenil: "A vseeno je nekako škoda ... Škoda je, da je bila raketa izstreljena na točno vnaprej načrtovano lokacijo."

6.19 Medvedjev: Rusi niso načrtovali napada na Zelenskega

Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik Rusije in namestnik vodje ruskega varnostnega sveta ter tesen sodelavec Vladimirja Putina, je dejal, da Rusi niso načrtovali napada na povorko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Odesi.

"Vsem je očitno, da ni bilo napada na kolono avtomobilov v Odesi. Če bi ga imeli namen zadeti, bi ga zadeli," je Medvedjev objavil na svojem Telegramu in komentiral eksplozijo, ki se je v sredo zgodila v Odesi v neposredni bližini konvoja z Zelenskim in njegovim gostom, grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom.

"A vseeno je nekako škoda ... Škoda je, da je bila raketa izstreljena na točno vnaprej načrtovano lokacijo," je Medvedjev še zapisal na Telegramu, poroča ruska prorežimska agencija TASS.

Spomnimo, v Odesi na jugu Ukrajine so v sredo v bližini konvoja vozil, v katerih sta bila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in grški premier Kiriakos Micotakis, odjeknile eksplozije. Po navedbah grških medijev, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so ruske sile med obiskom predsednika grške vlade mesto napadle z brezpilotniki.