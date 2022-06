Med sveto mašo pokončali 50 vernikov #video

Med včerajšnjo nedeljsko mašo so orožniki napadli katoliško cerkev na jugozahodu Nigerije in ubili najmanj 50 ljudi, vključno z ženskami in otroki.

At least 50 killed in massacre at Catholic church in southwest Nigeria https://t.co/OJcOw1kBQ8 pic.twitter.com/Ftv2dZnLjR — Reuters (@Reuters) June 6, 2022

Orožniki so streljali na ljudi zunaj in znotraj cerkve, pri čemer so ubili in poškodovali vernike, je povedal Funmilayo Ibukun Odunlami, policijski tiskovni predstavnik zvezne države Ondo.

Točno število ubitih in ranjenih za zdaj ni znano, prav tako ni znan vzrok napada.

"Velik pokol"

Guverner države Ondo Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu je obiskal prizorišče napada in poškodovane osebe v bolnišnici. Nedeljski incident je opisal kot "velik pokol", ki se ne bi smel ponoviti.

"Tako žalostno je, da so, medtem ko je potekala sveta maša, neznani orožniki napadli katoliško cerkev svetega Frančiška," je dejal tiskovni predstavnik katoliške cerkve v Nigeriji Augustine Ikwu.

Ikwu je dejal, da so škof in duhovniki iz župnije napad preživeli in da nihče od njih ni poškodovan.

Zdravnik v bolnišnici v Owoju je za Reuters povedal, da so zaradi napada prepeljali v dve bolnišnici v mestu najmanj 50 trupel.

Na jugozahodu so takšni napadi redki

Predsednik Muhammadu Buhari je napad obsodil in ga označil za "gnusnega", iz Vatikana pa so sporočili, da bo papež Frančišek molil za žrtve, ki so bile boleče prizadete.

Nigerija se sicer bori z islamističnim uporom na severovzhodu, kjer oborožene tolpe izvajajo napade, na jugozahodu pa so takšni napadi redki.