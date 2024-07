V Rusiji je med premeščanjem izginilo najmanj pet znanih političnih zapornikov, ki so bili nastanjeni v kazenskih kolonijah. Premeščanje zapornikov v Rusiji pogosto poteka v sumljivih pogojih, brez ustreznih pravnih postopkov in obveščenosti družin zapornikov, a izginotja so kljub temu redka, navaja francoska tiskovna agencija AFP.