Trije evropski poslanci iz Slovenije pozivajo: Ustavite brexit

"Poslance prosim, naj preučijo posledice svojih dejanj na zaupanje britanskega ljudstva v našo demokracijo," bo po napovedih britanske tiskovne agencije PA v nastopu pred tovarniškimi delavci v mestu Stoke-on-Trent, ki je pretežno naklonjeno odhodu iz povezave, pozvala Mayeva.

Britanski poslanci so prejšnji teden s tesno večino sprejeli sporno dopolnilo nekdanjega konservativnega ministra Dominica Grieva, ki vlado poziva, naj se v treh delovnih dneh izjasni, kaj bo storila, če bo dogovor Mayeve o brexitu v torek poražen.

Več kot sto evropskih poslancev poziva k zaustavitvi brexita

Evropski poslanci so medtem na britanske državljane naslovili odprto pismo, v katerem pozivajo k zaustavitvi brexita. Pismo, pod katero se je podpisalo 130 evroposlancev, med njimi tudi trije iz Slovenije, so objavili pred za torek napovedanim glasovanjem o dogovoru o brexitu v britanskem parlamentu.



"Prosimo vas, da v interesu prihodnjih generacij Britancev in Evropejcev, ki bodo izgubili priložnost za sobivanje in sodelovanje, znova razmislite o odhodu iz naše skupne unije," Britance pozivajo evroposlanci. "Brexit nas bo vse oslabil. Želimo, da ostanete. Skupaj smo močnejši in lahko zgradimo močnejšo Evropo," dodajajo.



Iz Slovenije so pismo podpisali Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in Ivo Vajgl (Alde/DeSUS), sicer pa so podpisniki poslanci iz vrst obeh največjih skupin v parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP) in socialdemokratov (S&D) pa tudi iz vrst liberalcev (Alde) in Zelenih.

"Vsi imamo dolžnost uresničiti rezultate referenduma"

Premierka bo v današnjem nastopu v zvezi s tem izrazila presenečenje, da se je sploh dovolilo glasovanje o takšnem amandmaju, pri čemer bo izrazila prepričanje, da bodo poslanci verjetneje blokirali brexit, kot pa dovolili, da Velika Britanija iz EU izstopi brez dogovora.

Pri tem bo po napovedih med drugim to orisala tudi s primerom drugačnega izida referenduma junija 2016, torej če bi na njem večina Britancev podprla obstanek v EU.

"Kaj če bi se znašli v razmerah, v katerih bi parlament skušal Veliko Britanijo odpeljati iz EU v nasprotju z rezultatom glasovanja," izhaja iz govora Mayeve. "Vsi imamo dolžnost uresničiti rezultate referenduma."

Se obeta kaos?

Če bodo britanski poslanci v torek zavrnili dogovor o brexitu, kar je pričakovano, se bo Velika Britanija znašla "na neznanem terenu", je pred časom dejala Mayeva.

V tem primeru se zdi vse verjetneje, da bo Velika Britanija iz EU 29. marca izstopila brez dogovora z Brusljem. To pa bi pomenilo kaos v prihodnjih odnosih z EU, najpomembnejšim zunanjim trgom, in veliko negotovost v odnosih s tretjimi državami, zato tej možnosti niso naklonjeni niti na Otoku niti v Uniji.