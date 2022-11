Mark Zuckerberg napoveduje: Odpustili bomo 11 tisoč zaposlenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in WhatsApp, napoveduje množična odpuščanja, poroča BBC. Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg je v izjavi dejal, da so napovedana odpuščanja ena izmed najtežjih sprememb, ki so jih sprejeli v zgodovini podjetja.

Meta je sicer v tretjem četrtletju ustvarila 4,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 52 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Po objavi poročila so Metine delnice v enem dnevu padle za 25 odstotkov. Tržna vrednost podjetja se je v enem letu znižala na 600 milijard dolarjev.

Twitter prejšnji teden odpustil 7.500 zaposlenih

Prejšnji teden so odpuščanja napovedali v podjetjih Stripe in Lyft, Amazon pa je sporočil, da do preklica ne bo zaposloval v upravnem delu podjetja.

Twitter, ki ga je pred kratkim prevzel milijarder Elon Musk, je samo prejšnji teden nenadoma odpustil 7.500 zaposlenih.