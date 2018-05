Makedonci: V Jugoslaviji je bilo najlepše #video

Novinar: Gašper Petovar/Video: Planet TV

Pred bližajočimi volitvami se številni spomnijo, kako lepo je bilo v letih skupne države. Tudi v političnih krogih pri nas privržencev minulih časov ne manjka. Nedavno je tako ljubljanski župan Zoran Janković postavil dva spomenika z rdečo zvezdo, načrtuje jih še več. Dejstvo je, da je jugonostalgija v Sloveniji še vedno prisotna. Pa drugje? Novinar Planet TV Gašper Petovar je obiskal Makedonijo. Tudi tam so jugonostalgični, a v primerjavi s Slovenijo obstajajo razlike, ugotavlja.

Zdi se, da se je v Makedoniji čas ustavil

Vsakemu, ki je kdaj živel v Jugoslaviji, se, ko pride v Makedonijo, zazdi, kot da se je čas tu ustavil. A enopartijskega sistema pri njih že 28 let ni več, samostojni so leto manj. Pri čemer se ogromno starejšim toži po prejšnjih časih.

"V Jugoslaviji je bilo najlepše"

Teh, ki so s stanjem v državi zadovoljni, smo srečali malo. Več je tistih, ki kot iz topa izstrelijo, kdaj je bila Makedonija v vseh pogledih obsijana s soncem. "V Jugoslaviji je bilo najlepše. Zdaj ni nič. Nula. Zaprli so vse tovarne, vse so uničili," pravijo. Dejstvo je, da se prebivalstvo v Makedoniji stara ter da se veliko mladih izseli v države Evropske unije. Redki se vrnejo.

Slovenija mu ni bila všeč, raje se je vrnil v Makedonijo

"V primerjavi z Evropo je tukaj Amerika." To pa so besede tridesetletnega pletnarja, ki se je iz EU, natančneje iz Slovenije, vrnil že po štirih dnevih in šel nazaj s čolnom vozit turiste. Ključna je bila ugotovitev, koliko bi pri nas dobil kot vulkanizer. v Sloveniji bi zaslužil 750 ali 800 evrov, v Makedoniji zasluži 500 evrov na mesec. Če bi šel v Slovenijo, nisi doma, samo delaš. Standard je bistveno nižji od slovenskega, zato se lahko s petsto evri dobro živi.

Ljudi s takšnim razmišljanjem nismo srečali veliko, še vedno je več tistih, ki se ob pogledu na Titovo rezidenco ob Ohridskem jezeru z veseljem spomnijo časov, ko je imel dosmrtni predsednik dvigalo vklesano v skalo, da mu ni bilo treba peš do zasebne plaže, sami pa so natovorili svoje avtomobile, če so jih imeli, in se odpeljali v prikolice, ki so jih imele tovarne po vsej nekdanji domovini.