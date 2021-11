Magični prizori, ob katerih boste ostali brez besed #video

Prebivalci Tasmanije so tako lahko prejšnji teden občudovali spektakularno predstavo, kakršne niso videli že več let. Družabna omrežja so preplavili tudi posnetki severnega sija iz Skandinavije in Severne Amerike.

Aurora borealis, poimenovana tudi severni ali polarni sij, je naravni pojav fluorescentne svetlobe v zgornjih delih ozračja. Pojav je poimenovan po rimski boginji jutranje zore Aurori. Nastane, ko električno nabiti delci pridejo v stik z Zemljinim ozračjem.

Severni sij je opisan v različnih mitih skandinavskih narodov in Eskimov, ki so mu pripisovali nadnaravni pomen, o njem pa je pisal tudi Aristotel. Na južni polobli je opazen enak pojav. Britanski raziskovalec James Cook ga je poimenoval aurora australis.

"One of so many incredible shots from last nights massive aurora show! — feeling blessed." 📸 Jake C ☼ Chickaloon, AK pic.twitter.com/eZ6a5fjfuF

Last night was simply magical. This type of aurora looks absolutely unreal to the eye. It looks just like the CGI aurora you would see in a well made movie. All those stripes flickering and flowing across the sky. Absolutely magical. pic.twitter.com/NrqAmTdkZO