Madžarska dala zavetje ruskemu metropolitu, ki ga obtožujejo spolnega nadlegovanja

Pri tem se novinar sklicuje na ruski medij Nova Gazeta. Ta tudi piše, da je metropolit Hilarion spolno nadlegoval svojega 18-letnega pomočnika.

Prihod na Madžarsko

Poleti 2022 je bil Hilarion, ki je bil označen za drugega človeka Ruske pravoslavne cerkve, brez pojasnila poslan na Madžarsko in tam imenovan za vodjo ene najmanjših škofij Ruske pravoslavne cerkve.

Nekaj ​​mesecev pozneje se je Georgij Suzuki, 18-letni pravoslavni mladenič iz rusko-japonske družine, s katerim si je Hilarion dopisoval, preselil k njemu in postal njegov celični oskrbnik.

When Orthodox Church head Patriarch Kirill's former right-hand man, Hilarion, arrived to Hungary in 2022, he received Hungarian citizenship – it is now revealed, together with his lavish lifestyle & allegations of abuse. Hungary refused to explain why he got a passport.

Metropolit naj bi grozil mladeniču

Po besedah ​​Suzukija naj bi ga Hilarion prisilil k skupnemu življenju in spanju v isti postelji ter mu grozil s težavami, če se razideta. Januarja 2024 je mladeniču uspelo pobegniti pod pretvezo, da bo obiskal zdravnika.

Metropolitan Hilarion of the Russian Orthodox Church sexually harassed his 18-year-old cell-attendant. A year later, the young man ran away and told about the clergyman's luxurious property in Europe



A former cell-attendant accused Metropolitan Hilarion (Alfeyev)

Takrat je iz metropolitove hiše odnesel tudi drago uro in 30 tisoč evrov ter odšel k svoji družini na Japonsko. Zaradi tega so proti njemu na Madžarskem odprli kazenski postopek.

Razkošno metropolitovo življenje

Mladenič je Novi Gazeti posredoval fotografije in zvočne posnetke, ki potrjujejo njegove besede o metropolitovih grožnjah in prikazujejo tudi njegovo razkošno življenje v Evropi: metropolit smuča, jadra in hodi v drage restavracije. Poleg tega je duhovnik kupil 2.360 kvadratnih metrov veliko posestvo za 2,1 milijona evrov v predmestju Budimpešte.