Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je zaradi protestov po predsedniških volitvah, ki so jih zaznamovale hude obtožbe o goljufijah, v četrtek ukazal za deset dni blokirati družbeno omrežje X v Venezueli. Kot je poudaril, omrežje med Venezuelci spodbuja sovraštvo, fašizem, državljansko vojno, smrt in konfrontacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nicolas Maduro je sporočil, da bo venezuelski telekomunikacijski organ Conatel za deset dni blokiral X, čeprav ni navedel, kdaj bo ta ukrep začel veljati.

Maduro je že v ponedeljek pozval podpornike, naj prenehajo uporabljati storitev za sporočanje WhatsApp, češ da jo uporabljajo za "tehnološki imperializem". Dan pred tem je pozval tudi k priporočilom strokovnjakov glede regulacije drugih družbenih omrežij, vključno z Instagramom in TikTokom. Po Madurovih besedah so te platforme med nedavnimi protesti proti njegovi vladi uporabljali za razpihovanje sovraštva.

V Venezueli so po sporni zmagi Madura na predsedniških volitvah 28. julija izbruhnili obsežni protesti, ki so jih oblasti zatrle. Po navedbah organizacij za človekove pravice Provea in Human Rights Watch je v protestih umrlo 24 ljudi, več sto pa jih je bilo pridržanih.