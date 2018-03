Luksemburg odpoklical svojega veleposlanika iz Moskve

Luksemburg je danes odpoklical svojega veleposlanika v Rusiji in se tako pridružil solidarnostni akciji držav članic Evropske unije z Veliko Britanijo zaradi napada na bivšega dvojnega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo s kemičnim orožjem v angleškem Salisburyju, za katerim po navedbah Londona stoji Rusija.

Foto: Reuters

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila luksemburška vlada, je luksemburški zunanji minister Jean Asselborn zaradi "solidarnosti" z Veliko Britanijo glede napada v Salisburyju "poklical luksemburškega veleposlanika v Moskvi na posvet". Po poročanju luksemburških medijev je Asselborn hkrati napovedal, da Luksemburg ne bo izgnal ruskih diplomatov.

"Kar zadeva Luksemburg, imamo zelo omejeno število ruskih diplomatov tukaj in kljub vsem našim prizadevanjem, nismo mogli dokazati, da bi kak vohun ali oseba delala proti interesom Luksemburga," je še dejal zunanji minister.

Majhen, a politično vpliven

Luksemburg je geografsko ena od najmanjših držav članic EU, a politično vpliven zaradi položaja države kot ene od ustanoviteljic EU, prav tako je v Luksemburgu sedež več ključnih ustanov povezave.

Bolgarija, ki trenutno predseduje EU, se je prav tako odločila, da bo ravnala podobno, saj je napovedala, da bo iz Rusije na posvet poklicala svojega veleposlanika, ne bo pa izgnala nobenega ruskega diplomata.

Slovenija ni napovedala ukrepov proti Rusiji

Avstrija je del skupine držav, med njimi je tudi Slovenija, ki niso napovedale nobenih ukrepov proti Rusiji. Na Dunaju so ob tem sporočili, da želijo biti most med Vzhodom in Zahodom. V tej skupini držav so še Grčija, Ciper, Slovaška, Malta in Portugalska.

Doslej se je za izgon ruskih diplomatov zaradi napada v Salisburyu odločilo 25 držav in zveza Nato.