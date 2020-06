Lufthansa in Wizzair ponovno na Brniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani sta se vrnila Lufthansa in Wizzair.

Na Letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani sta se vrnila Lufthansa in Wizzair. Foto: STA

Na ljubljansko letališče sta se po prekinitvi potniškega prometa zaradi pandemije covid-19 vrnila tudi nemški letalski prevoznik Lufthansa in madžarski nizkocenovni prevoznik Wizzair. Drugi je v Bruselj oz. na letališče Charleloi spet začel leteti danes, Lufthansa je polete v Frankfurt obnovila že v ponedeljek, poroča STA.

Letalo iz belgijskega Charleloija je na Letališču Jožeta Pučnika pristalo pred nekaj minutami, Lufthansa pa je v Frankfurt spet začela leteti v ponedeljek.

Junija bodo v nemško finančno prestolnico in na eno največjih evropskih letališč leteli enkrat dnevno, razen ob sobotah. Julija po pisanju portala Sierra 5 sledi postopno povečanje števila poletov, tudi z zelo zaželenim jutranjim odhodom in večernim prihodom.

Kdaj se vrača linija med Ljubljano in Münchnom, še ni znano

Lufthansa medtem še ni razkrila točnega datuma obnovile poletov med Ljubljano in Münchnom. V Nemčijo je pred koronsko krizo letel tudi britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet. Ta po pisanju omenjenega portala predvideva, da bo med slovensko in nemško prestolnico spet začel leteti 26. julija, enkrat tedensko ob nedeljah.

Wizzair bo medtem polete v Bruselj prvi mesec izvajal dvakrat tedensko, ob torkih in sobotah, predvidoma v drugi polovici julija pa naj bi dodal tretji tedenski polet ob četrtkih.

Povezavo z britanskim Lutonom naj bi obnovil Easyjet

Wizzair je iz Ljubljane v preteklosti letel tudi na londonsko letališče Luton, a je lani jeseni povezavo ukinil. Maja prihodnje leto jo bo po napovedih obnovil Easyjet.

Vračajo se tudi Air France, Lot, Swiss Air, Brussels Airlines, Transavia in British Airways

V nadaljevanju na ljubljanskem letališču pričakujejo še francoskega prevoznika Air France, ki bo povezavo obnovil prihodnji teden, poljskega prevoznika Lot, do konca junija pa še Swiss Air, Brussels Airlines, Transavio in British Airways ter nato po 1. juliju, ko naj bi promet stekel bolj pogumno, še druge. Napovedani so že tudi prvi čarterski poleti.

Letos brez Iberie in Finnaira

Sta se pa povezavi z Ljubljano v letošnji poletni sezoni odpovedala Iberia in Finnair.