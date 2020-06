Nove povezave za Brnik: dva ponudnika bosta letela na grške otoke

Croatia Airlines bo tako po pisanju portala v tednu, ki se začne z 11. julijem, začela tedensko leteti na egejski otok Lemnos.

Aegean Airlines bo v istem tednu medtem začel opravljati čarterske lete na Krf in Lefkado v Jonskem morju ter na Rodos in Karpatos v Egejskem morju, povzema STA.

Da bodo ljubljansko letališče izbrali za svojo bazo za eno njihovo letalo, je pred meseci napovedal tudi hrvaški čarterski prevoznik Trade Air.

Prvi so se vrnili Srbi

Foto: Reuters Zagon poletnih čarterskih letov je nov korak na poti k normalizaciji razmer na Letališču Jožeta Pučnika po zaustavitvi potniškega prometa zaradi epidemije covid-19. Pot nazaj k številkam iz lanskega leta, ali rekordom iz minulih let bo po napovedih pristojnih razmeroma dolga, piše STA.

Redni letalski potniški promet po dveh mesecih in pol je sicer stekel konec maja s prihodom prvega letala Air Serbia iz Beograda.

Mnoge še pričakujejo

Do sredine junija na ljubljanskem letališču pričakujejo tudi Lufthanso, poljskega prevoznika Lot in Montenegro Airlines, do konca junija pa še Swiss Air, Brussels Airlines, Transavio, Air France in British Airways, po 1. juliju, ko naj bi letalski promet stekel, pa tudi druge, poroča STA.

Sta se pa povezavi z Ljubljano v letošnji poletni sezoni odpovedala Iberia in Finnair, napovedani novi liniji na letališče Luton v poletni sezoni naj bi se odpovedal tudi Easyjet.