London svari pred rekordnimi kolonami tovornjakov za prečkanje Rokavskega preliva

Potem ko se bo konec leta izteklo prehodno obdobje, v katerem je Velika Britanija še del notranjega trga EU in carinske unije, in se bo brexit dejansko zgodil, se bo prečkanje Rokavskega preliva oziroma meje s Francijo bistveno spremenilo. V Londonu svarijo, da bi lahko novosti vodile v dolgotrajne zastoje in rekordne kolone tovornjakov.

Minister Michael Gove, ki je v britanski vladi pristojen za brexit, je v pismu logističnim skupinam, katerega vsebino je prvi razkril britanski BBC, posvaril, da bi bili lahko izvozniki v EU januarja v Dovru priča dolgim kolonam po kar 7000 tovornjakov in dvodnevnim zamudam v trgovini. Podobno moten bi lahko bil tudi uvoz blaga iz EU, piše STA.

Minister naj bi v pismu predstavil "razumen najhujši možen scenarij", ki ga je pripravila vlada v Londonu, in to ne glede na rezultat trgovinskih pogajanj z EU, ki še potekajo. Ta scenarij naj bi se uresničil, če se večina prevoznikov ne bo ustrezno pripravila na nove mejne kontrole in če se bo Francija odločila uvesti strog nadzor potovalnih dokumentov. Situacijo bi lahko še dodatno poslabšala epidemija covida-19 oziroma odsotnost večjega števila pristaniških in mejnih uslužbencev.

"Temu scenariju in kaosu na meji se je mogoče izogniti"

Potem ko je BBC objavil vsebino pisma, je Gove sicer danes v spodnjem domu britanskega parlamenta pojasnil, da se je temu scenariju in kaosu na meji mogoče izogniti, med drugim je veliko odvisno od Francije in od tega, ali se bo odločila ravnati pragmatično. Če bodo Francozi na primer vračali tovornjake, ki ne bodo imeli urejenih vseh potrebnih dokumentov, bo povezava med britanskim Dovrom in francoskim Calaisom blokirana, je dodal.

Britanska vlada bo, da bi se izognila grozečemu kaosu, med drugim uvedla poseben sistem dovoljenj v okrožju Kent na jugovzhodu Anglije, kjer se nahajajo največja pristanišča in tudi predor pod Rokavskim prelivom, poroča nemška tiskovna agencija dpa, še piše STA.