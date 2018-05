Liga zagrozila s predčasnimi parlamentarnimi volitvami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vladna ekipa, o kateri se pogajamo, je najboljša za spremembe v Italiji. Upam, da nam nihče ne bo postavil ovir na poti. Ali bo nova vlada v prihodnjih urah začela delo ali bodo nove volitve. Na novih volitvah bomo dobili absolutno večino glasov," je dejal Salvini.

Potrpežljivost popušča

Liga si skupaj s populističnim Gibanjem pet zvezd prizadeva, da bi Italija dobila vlado pod vodstvom Giuseppeja Conteja.

"Znak nespoštovanja do Italijanov je, če ne dobimo vlade, ker je nekdo nezaželen v Berlinu ali Bruslju," je še dejal Salvini in se s tem odzval na nasprotovanje predsednika države Sergia Mattarrele, ki nasprotuje temu, da bi do Evrope kritičen ekonomist Paolo Savona postal prihodnji minister za gospodarstvo, kot je predlagala Liga.

Potrpežljivost izgublja tudi vodja gibanja Luigi Di Maio: "Dovolj smo čakali. Ali bomo v 24 urah dobili vlado ali je sploh ne bomo. Dovolj smo čakali, zdaj je napočil čas, da delamo za interese Italijanov."

Začasni vodja italijanskih socialdemokratov Maurizo Martina je medtem posvaril pred vlado, ki bi jo sestavljala Liga in gibanje. "Iz Italije nameravata narediti drugo Madžarsko ali Poljsko. Večina Italijanov ne želi po tej poti," je za sobotno izdajo dnevnika Corriere della Sera dejal Martina.